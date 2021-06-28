Ректор РХТУ Мажуга призвал развивать сотрудничество российских вузов и госкорпораций

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что сотрудничество вузов и госкорпораций будет способствовать не только развитию инновационных технологий, но и поможет студентам, аспирантам получить необходимый опыт и практические навыки.

— Соглашения между высшей школой и государственными корпорациями помогают развивать инновационную экосистему, способствуют реализации проектов молодых исследователей, предлагают платформенные решения в области непрерывного образования, проектной деятельности, цифровизации и развития высокотехнологичной химии, — отметил Мажуга.

Ректор РХТУ Александр Мажуга и председатель правления УК «Роснано» Сергей Куликов 21 июня подписали договор о разработке технологических решений и создании продуктов мирового уровня в области высокотехнологичной химии.

Председатель правления УК «Роснано» отметил, что во всем мире сегодня уделяется особое внимание глобальным наукоемким технологиям, а чтобы добиться лидерских позиций, необходимо развивать инвестиционную среду в тесной кооперации с научными центрами.

Основными направлениями совместной работы станут новые разработки для таких отраслей, как строительство, медицина, энергетика и экология, включая переработку отходов. Особое внимание стороны уделят проектированию и внедрению технологии глубокой утилизации и переработки многокомпонентных отходов, а также системы для очистки воды.

В рамках соглашения будет разработана дорожная карта взаимодействия, чтобы направить совместные усилия на формирование венчурных студий в области высокотехнологичной химии, создание платформ по обмену открытыми данными и научно-технологическими разработками.