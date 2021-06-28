Андрей Бочкарев заявил, что скоропомощный комплекс 15-й горбольницы достроят к 2023 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

Новый скоропомощный стационарный комплекс на территории Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова достроят в столице к 2023 году. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Корпус возводят по адресу улица Вешняковская, 23. Здесь уже разбили котлован будущего здания, вывели инженерные сети. Кроме того, монтаж каркаса фундаментной плиты выполнили на 60 процентов.

Андрей Бочкарев добавил, что к концу 2022 года в Москве введут в эксплуатацию 45 новых объектов здравоохранения. По его словам, в условиях пандемии необходимо по возможности нарастить темпы строительства медицинских объектов — это поможет подготовить город к возможным вызовам.

Ранее руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства объектов здравоохранения. По его словам, всего в работе находится 700 тысяч квадратных метров медицинской недвижимости. Все корпуса оснастят самым современным оборудованием.