Почти 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Днем в понедельник, 28 июня, в аэропортах московского авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 45 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В настоящее время в Домодедове один рейс отменили и 14 задержали. В Шереметьеве 17 рейсов отменены, еще шесть задерживаются. В аэропорту Внуково отменили два рейса и задержали пять.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее ВМ» сообщила, что информация об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за отсутствия у граждан QR-кодов не соответствует действительности. В Росавиации напомнили, что порядок приобретения билетов осуществляется согласно положениям Воздушного кодекса России и Федеральным авиационным правилам. Приказ о продаже авиабилетов по QR-кодам не издавался.