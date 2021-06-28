Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Василий Плиткин

Город
Почти 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Днем в понедельник, 28 июня, в аэропортах московского авиаузла было отменено и задержано в общей сложности 45 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

В настоящее время в Домодедове один рейс отменили и 14 задержали. В Шереметьеве 17 рейсов отменены, еще шесть задерживаются. В аэропорту Внуково отменили два рейса и задержали пять.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее ВМ» сообщила, что информация об ограничениях на приобретение авиабилетов из-за отсутствия у граждан QR-кодов не соответствует действительности. В Росавиации напомнили, что порядок приобретения билетов осуществляется согласно положениям Воздушного кодекса России и Федеральным авиационным правилам. Приказ о продаже авиабилетов по QR-кодам не издавался.

Читайте также:
Москвазадержки рейсовотмена рейсов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте