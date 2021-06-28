Эндокринолог перечислила самые эффективные способы похудеть

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Врач-эндокринолог поликлиники № 2 Химкинской областной больницы Оксана Дюкарева перечислила способы, которые помогут избавиться от разных видов жира.

Так, по словам специалиста, в данном вопросе может помочь изменение образа жизни, увеличение физических нагрузок и коррекция рациона питания.

В первую очередь общую калорийность потребляемых ежедневно блюд необходимо понизить на 500–1000 килокалорий. Также важно отказаться от потребления сахара, фастфуда и полуфабрикатов.

— Необходимо снижение калорийности питания на 500–1000 килокалорий от привычного рациона, соблюдение сбалансированности по пищевым ингредиентам, увеличение в рационе цельного зерна и клетчатки, — добавила врач.

Физические упражнения необходимо делать минимум полчаса в день. Можно найти активность по своему вкусу: заняться танцами, кататься на велосипеде, попробовать ходьбу или бег.

В случае если снизить массу тела не удается, следует обратиться за помощью к специалисту, пишут «Аргументы и факты».

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