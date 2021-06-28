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Дептранс рассказал, какие улицы Москвы затопил суперливень

Юлия Павлушова

Происшествия
Дептранс рассказал, какие улицы Москвы затопил суперливень
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Терёшково, вл1 Карта всех событий

Несколько улиц затопило в столице во время суперливня. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, подтопления из-за дождя наблюдаются на улице Терешковой в районе владения № 1, а также на улице Новой Башиловке в районе дома № 15, строение 19.

Кроме того, залило дождем участки на улице Адмирала Корнилова неподалеку от дома № 66, улице 800-летия Москвы, дом № 4, корпус 2, а также на пересечении Новопетровской улицы и бульвара Матроса Железняка.

Как отметили в дептрансе, затопило и участок на пересечении Соболевского проезда с Коптевским бульваром.

Ранее «ВМ» писала о другом последствии неблагоприятной погоды в Московском регионе. В столице затопило станцию метро «Ясенево». В связи с этим движение поездов отсутствует на участке Калужско-Рижской линии — от станции «Теплый Стан» до станции «Новоясеневская». При этом в обратном направлении движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

Также из-за сильной грозы в подмосковном Щелкове молния ударила в трансформаторную подстанцию. На кадрах видно, как разряд попадает в электроустановку, после этого происходит хлопок и пламя стремительно охватывает здание.

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