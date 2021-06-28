Движение трамваев восстановили на улице Радио после подтопления

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Радио Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на одной из улиц в Басманном районе столицы после подтоплений. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о транспорте, который курсирует по улице Радио. Трамвайные маршруты здесь вернулись в рабочий график.

Вместе с тем из-за сильного дождя и образовавшегося потопа на улицах задерживаются трамваи на Волочаевской улице, Загородном шоссе, Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова, а также в Костомаровском переулке.

Из-за непогоды дерево наклонилось на контактную сеть в районе Авиационной улицы. По данному адресу также задержали трамвайные маршруты, отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши на улице Правды.