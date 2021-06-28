Три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши на улице Правды
Три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши редакции газеты «Правда». Об этом в воскресенье, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Площадь падения листов крыши составила 25 квадратных метров.
Обломки не только завалили машины, но и оборвали провода. В результате случившегося на улице Правды перекрыто движение.
В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что обрушился деревянный обрешетник кровли и строительных лесов. В настоящий момент здание находится на этапе реконструкции.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
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