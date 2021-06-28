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Три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши на улице Правды

Полина Долганова

Происшествия
Три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши на улице Правды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Правды Карта всех событий

Три автомобиля каршеринга пострадали в результате обрушения крыши редакции газеты «Правда». Об этом в воскресенье, 28 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь падения листов крыши составила 25 квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

Обломки не только завалили машины, но и оборвали провода. В результате случившегося на улице Правды перекрыто движение.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что обрушился деревянный обрешетник кровли и строительных лесов. В настоящий момент здание находится на этапе реконструкции.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее «ВМ» сообщала, что в Раменском районе в строящемся ЖК из-за сильного ветра упал строительный кран.

А в подмосковном Щелкове молния ударила в трансформаторную подстанцию. На кадрах видно, как молния попадает в станцию. После этого происходит хлопок и пламя стремительно охватывает здание.

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