Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дерево рухнуло прямо в окно на Малой Ботанической улице в Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Дерево рухнуло прямо в окно на Малой Ботанической улице в Москве
PHOTO-2019-06-10-15-07-47.jpg
Россия, Москва, Малая Ботаническая улица Карта всех событий

Дерево рухнуло прямо в окно дома в одном из дворов на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На видео, которое сняли на месте происшествия, видно, что старое дерево задело окно пятиэтажки. Коммунальщики уже убирают рухнувшее растение.

Видео: Telegram.com/ Москва 24

Ранее «ВМ» сообщала, что в Раменском районе в строящемся ЖК из-за сильного ветра упал строительный кран. Он рухнул прямо на проезжую часть.

Читайте также:
дождьдеревьяМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте