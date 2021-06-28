Дерево рухнуло прямо в окно на Малой Ботанической улице в Москве

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Россия, Москва, Малая Ботаническая улица Карта всех событий

Дерево рухнуло прямо в окно дома в одном из дворов на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

На видео, которое сняли на месте происшествия, видно, что старое дерево задело окно пятиэтажки. Коммунальщики уже убирают рухнувшее растение.

Видео: Telegram.com/ Москва 24

Ранее «ВМ» сообщала, что в Раменском районе в строящемся ЖК из-за сильного ветра упал строительный кран. Он рухнул прямо на проезжую часть.