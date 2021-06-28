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Диетолог объяснила, стоит ли употреблять молочные продукты

Иван Юминов

Общество
Диетолог объяснила, стоит ли употреблять молочные продукты
Фото: pixabay.com

Ни одна авторитетная ассоциация диетологов не рекомендует полное исключение молочных продуктов из рациона, несмотря на обилие мифов и споров вокруг них. Об этом сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

— В целом молочные продукты должны быть в питании и детей, и взрослых, потому что это — источник белка и легкодоступного кальция для нашего организма. Плюс если это кисломолочные продукты, то тогда они еще и источник пробиотиков — полезных бактерий для нашего кишечника, — рассказала специалист.

Поводом для исключения данных продуктов являются лишь непереносимость лактозы и аллергия к белкам коровьего молока, добавила она. В день стоит употреблять не более двух–трех порций молока или кефира, а также сыра и творога. Их также не рекомендуется сочетать с мясными продуктами, предупредила диетолог.

В магазине необходимо обращать внимание на то, соблюдаются ли все условия хранения таких продуктов, а также на срок их годности, приводит слова Кругловой ФАН.

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