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Более полумиллиона москвичей посетили центр «Мои документы» на юго-западе Москвы

Михаил Алимов

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Более полумиллиона москвичей посетили центр «Мои документы» на юго-западе Москвы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 1 Карта всех событий

За три года работы флагманского офиса «Мои документы» на юго-западе Москвы его посетили более 500 тысяч человек. Самыми популярными у москвичей услугами стали оформление социальных карт, предоставление информации жилищного учета и регистрация прав собственности.

За последней обратились 33 тысячи человек. За социальными картами — более 32 тысяч. За информацией о жилищном учете — 25 тысяч посетителей.

В центре «Мои документы» можно получить различные услуги — от выдачи водительского удостоверения и приобретения статуса банкрота до услуг управления ЗАГС и Фонда социального страхования. Помимо основных, существуют еще и дополнительные услуги, связанные со специальными сервисами, среди которых «Мое здоровье» (медицинский кабинет), «Мое фото» (фотоателье), «Мой нотариус» (кабинет нотариуса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры) и другие.

Также на территории МФЦ можно получить бесплатную прививку от COVID-19 ежедневно с 10:00 до 21:00. Большинство услуг для непривившихся граждан с недавнего времени доступны только по предварительной записи из-за эпидемиологической обстановки в стране, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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