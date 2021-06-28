Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от COVID-19

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Основатель и глава шоу-группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер от коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь группы Вера Воронина в понедельник, 28 июня.

— Он был в больнице с 11 июня, а сегодня (28 июня — прим.«ВМ») его не стало, — рассказала она.

У исполнителя началась мерцательная аритмия, его сердце не выдержало, приводит слова Ворониной ТАСС.

Георгий Мамиконов родился в Москве в 1945 году. Он окончил Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции, а в 1973–1978 годах выступал в ВИА «Верные друзья». Шоу-группа «Доктор Ватсон» родилась в 1988 году из группы «Сюрприз», где Мамиконов был главой, организатором и солистом. Коллектив исполнял попурри из советских, российских и зарубежных песен в оригинальной аранжировке.