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Почти 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах столицы

Михаил Алимов

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Почти 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах столицы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Из-за непогоды в аэропортах столицы задержаны или отменены почти 60 рейсов. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Согласно данным, предоставленным аэропортами, всего во Внукове, Шереметьеве и Домодедове задержаны или отменены 59 рейсов.

В аэропорту Шереметьево задерживаются 5 рейсов и 8 отменены, во Внукове задерживаются 25 рейсов, а в Домодедове задерживаются 16 рейсов и 5 отменены.

Напомним, что задержанными считаются рейсы, которые отклоняются от расписания более чем на 30 минут, а данные о возможных отменах рейсов предоставляются за сутки перед изменением.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Ранее сообщалось, что почти 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах.

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