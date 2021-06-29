Флеболог назвал единственный способ профилактики тромбоза

Фото: youtube.com

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, флеболог Федор Шпаченко рассказал, как обезопасить себя от тромбоза. Он отметил, что чаще всего заболевание проявляется в нижних конечностях.

Из-за образования кровяных сгустков могут появляться припухлости, покраснения, ощущение тепла в ногах. Также зачастую тромбоз проявляется в судорогах, боли при сгибании стопы и изменении цвета кожи. Могут образоваться даже открытые язвы.

Врачи настаивают, что при появлении первых признаков тромбоза необходимо обратиться к специалисту, так как это заболевание смертельно опасно.

Профилактика тромбоза сводится к недопущению гиподинамии — пониженной подвижности, пояснил Шпаченко.

— Человеку необходимы активные телодвижения — спорт, прогулки и прочее. Если он сидит по 12 часов за рабочим столом — это предпосылка к возникновению варикозного расширения вен, застою венозной крови и тромбоза. Естественно, есть провоцирующие факторы: ожирение, диабет, прием оральных контрацептивов и другие, — рассказал врач.

Он добавил, что осложнения тромбоза могут вызывать одышку и затрудненное дыхание, сообщается на портале Nation.news.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что кардиолог перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов. По словам специалиста, в зоне риска находятся люди с атеросклерозом и сахарным диабетом, избыточной массой тела, вредными привычками и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.