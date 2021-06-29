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Вакцинацию от COVID трудовых мигрантов в Москве пока будут вести централизованно

Юлия Курганова

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Вакцинацию от COVID трудовых мигрантов в Москве пока будут вести централизованно
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кампания по вакцинации трудовых мигрантов против COVID-19 в столице будет вестись двумя способами: централизованно через работодателя и посредством самостоятельного обращения иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

— Вакцинация проходит двумя способами. Первый: работодатели централизованно доставляют своих сотрудников в центр, где им делают прививку, — сказано в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы сделать это, работодатели должны заключить договор с поликлиникой, которая работает в пункте вакцинации многофункционального миграционного центра.

Отмечается, что скоро будет доступен и второй способ, им смогут воспользоваться другие иностранные граждане, включая самозанятых. Они смогут самостоятельно обратиться в центр для вакцинации.

Руководитель департамента Кирилл Пуртов заявил, что существенная доля работающих в Москве мигрантов должна будет привиться от COVID-19, передает Интерфакс.

В столичном многофункциональном миграционном центре в понедельник, 28 июня, открылся стационарный пункт, где мигранты с 09:00 до 21:00 смогут сделать прививку. Во вторник, 29 июня, планируется открыть еще один пункт вакцинации для мигрантов — в торговом центре «Садовод».

Ранее Сергей Собянин заявил, что процедуру вакцинации мигрантов упростят в Москве. Глава города посетил многофункциональный миграционный центр в деревне Сахарово, где начали делать прививки трудовым мигрантам. Он уточнил, что процедуру в течение первых 10 дней будут проводить в тестовом режиме по заявкам работодателей — они смогут сами привозить своих работников на вакцинацию.

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