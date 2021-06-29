Сборная Франции проиграла швейцарцам в матче 1/8 финала Евро-2020

Фото: twitter.com/euro2020

Французская сборная по футболу проиграла команде Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата Европы. Игра состоялась в Бухаресте.

Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. В составе швейцарской сборной забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90). У французов смогли отличиться Карим Бензема (57, 59) и Поль Погба (75). В дополнительное время команды не смогли забить голы.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал Килиан Мбаппе.

🇨🇭 RESULT: Switzerland through to quarter-finals after thrilling shoot-out!



WHAT A GAME! 😮



🤔 Did you see that coming!? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

В результате в 1/4 соревнований встретятся сборные Швейцарии и Испании. Игра пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 2 июля.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что сборная Испании забила Хорватии пять голов и вышла в 1/4 финала Евро-2020. Встреча состоялась в Копенгагене и закончилась со счетом 5:3.