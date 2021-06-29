Врачи перечислили продукты, провоцирующие артрит

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Артрит для многих людей может быть изнурительным. Не существует эффективного лекарства от этой болезни, но есть много методов лечения, которые могут помочь замедлить ее. Врачи рекомендуют сократить потребление определенных продуктов.

Так, из 177 человек, страдающих артритом, 88 процентов сообщили об улучшении, удалив «триггерные» продукты. Всего 76 процентов людей, которые строго следовали рекомендуемой диете, сообщили о пользе, 68 процентов из которых почувствовали это через три недели.

Так, ученые установили, что регулярное употребление омега-3 кислот, таких как яйца, может уменьшить воспаление.

Врачи посоветовали убрать из рациона продукты, которые могут усугубить артрит. Это жареная пища, сахар, насыщенные жиры и масла.

По словам медиков, лучшая диета, которой нужно придерживаться при артрите, — это средиземноморская.

Исследования показывают, что употребление рыбы или прием добавок рыбьего жира от 600 до 1000 миллиграммов положительно влияет на здоровье суставов, уменьшая жесткость и отек.

Также фрукты богаты антиоксидантами, витаминами и противовоспалительными антоцианами. Некоторые фрукты, такие как вишня и черника, поддерживают здоровье суставов и могут помочь предотвратить вспышки воспалительного артрита.

Кроме того, специалисты отметили, что те, кто регулярно ест чеснок, лук-порей или лук, с возрастом реже болеют остеоартрозом.

Еще рекомендуется употреблять овощи, чернослив, орехи, оливковое масло, киноа, овсяную кашу и фасоль, сообщается в издании Еxpress.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что врачи назвали провоцирующие развитие артрита напитки. Об этом рассказали американские медики из отдела ревматологии, иммунологии и аллергии госпиталя Brigham and Women’s.