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«Невероятная фигура!»: Ани Лорак в бикини восхитила фанатов

Юлия Курганова

Развлечения
«Невероятная фигура!»: Ани Лорак в бикини восхитила фанатов
Фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак на своей странице в соцсети Instagram поделилась кадрами, сделанными на пляже на Мальдивах. Она показала модный купальник цвета шоколада. При этом артистка также продемонстрировала рельефный пресс.

Загорелая знаменитость с распущенными волосами показала себя во всей красе, опубликовав видео.

Поклонники восхитились привлекательной внешностью Лорак и засыпали ее комплиментами.

«Невероятная фигура!»; «Эх, какая фигурка и талант»; «Какая вы шикарная женщина», — оставили комментарии подписчики.

Однако некоторых пользователей возмутило, что звезда часто выкладывает довольно откровенные посты.

«Для чего вы это делаете? Ведь вы певица, а не фотомодель»; «Как-то пусто», — написали фолловеры.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Ани Лорак отметила день рождения дочери в компании с бывшим мужем.

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