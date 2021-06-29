«Невероятная фигура!»: Ани Лорак в бикини восхитила фанатов
Певица Ани Лорак на своей странице в соцсети Instagram поделилась кадрами, сделанными на пляже на Мальдивах. Она показала модный купальник цвета шоколада. При этом артистка также продемонстрировала рельефный пресс.
Загорелая знаменитость с распущенными волосами показала себя во всей красе, опубликовав видео.
Поклонники восхитились привлекательной внешностью Лорак и засыпали ее комплиментами.
«Невероятная фигура!»; «Эх, какая фигурка и талант»; «Какая вы шикарная женщина», — оставили комментарии подписчики.
Однако некоторых пользователей возмутило, что звезда часто выкладывает довольно откровенные посты.
«Для чего вы это делаете? Ведь вы певица, а не фотомодель»; «Как-то пусто», — написали фолловеры.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что Ани Лорак отметила день рождения дочери в компании с бывшим мужем.