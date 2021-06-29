Ученые обнаружили 11 древних чудес на территории Турции

Египет раскопки археологи

Археологи обнаружили 11 новых крупных холмов, созданных людьми, в районе одного из древнейших храмовых комплексов Гебекли-Тепе в Турции. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает Daily Sabah.

По данным издания, холмы находятся на расстоянии 100 километров от сооружений, которые были построены около 12 тысяч лет назад.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами уточнил, что археологи назвали этот район «12 холмов» и «пирамидами юга-востока Турции».

Эрсой добавил, что регион, в котором были найдены древние насыпи, обладает уникальной культурой. Кроме того, исследование холмов планируется завершить в ближайшее время. Отчет о находках обнародуют в сентябре 2021 года.

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года. Впервые археологи из Стамбула и Чикаго обнаружили его в 1963 году.

Через несколько лет, в 1995 году, ученые наткнулись в этих же местах на обелиски в форме буквы «Т». Объекты оказались наследием эпохи неолита, их высота составляла от трех до шести метров, а вес — от 40 до 60 тонн. В тех же экспедициях cпециалисты обнаружили человекообразные статуэтки, которые были созданы 12 тысяч лет назад.