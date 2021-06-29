Соммер оценил победу сборной Швейцарии в матче против Франции на Евро-2020

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Выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу является потрясающим достижением для сборной Швейцарии. Об этом рассказал швейцарский вратарь Ян Соммер.

— Вот это матч! Какой же футбольный вечер, — восхитился спортсмен.

По его словам, сборная наконец-то впервые реализовала свою мечту пройти дальше 1/8 финала турнира. Он добавил, что швейцарские футболисты играли «от души и с характером».

Соммер уточнил, что после первого нереализованного пенальти команда попала в сложную ситуацию. Он также выразил гордость за сборную, так как ей удалось отыграться.

— Мы верили до последнего. Еще до начала мы говорили о том, что происходящее в игре неважно, независимо от того, проигрываем мы в данный момент или все складывается хорошо, — рассказал футболист.

Он также отметил, что Швейцария, как правило, играет до конца и никогда не сдается.

Соммер подытожил, что в ходе игры швейцарские футболисты напомнили друг другу, что они являются представителями маленькой страны, которая имеет большой опыт и обладает технической оснащенностью. Так, по мнению вратаря, сборной удалось это доказать, передает пресс-служба УЕФА.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник французская сборная по футболу проиграла команде Швейцарии в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата Европы. Игра состоялась в Бухаресте. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. В дополнительное время обе команды не смогли забить ни одного гола. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев. Футболистом, который не смог реализовать 11-метровый, стал Килиан Мбаппе.