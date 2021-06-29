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Психолог назвал три действенных способа поднять настроение

Полина Долганова

Общество
Психолог назвал три действенных способа поднять настроение
Фото: pixabay.com

Приключения, чужой опыт и вдохновение способствуют поднятию настроения. Об этом рассказала специалист социальной психологии и когнитивно-поведенческой терапии Элис Бойс.

Так, повлиять на настроение человека может спонтанное или запланированное приключение. В качестве примера психолог привела бюджетные суточные поездки в другие города.

Еще одним действенным способом побороть грусть является вдохновение чужим примером. Чтобы поднять себе настроение, достаточно посмотреть несколько телешоу или видео на YouTube.

— Контент должен эмоционально резонировать, но не быть похожим на собственную цель, — уточнила Бойс.

Третий действенный метод заключается в обращении к кумиру. В качестве терапии настроения можно попробовать написать письмо своему вдохновителю или отправить ему благодарность в социальных сетях. В таком случае настроение может подняться за счет ощущения риска и авантюры, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый житель Земли страдает от тревожного расстройства. Такой вывод недавно сделали эксперты Международной компании по сбору и анализу статистики Statista, проведя глобальный опрос о ментальном здоровье людей со всей планеты. Россия сегодня занимает четвертое место в мире по уровню тревожности. 55 процентов жителей нашей страны испытывают стресс. А по данным Московской службы психологической помощи, 29,1 процента обращений вызваны депрессиями и страхами.

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