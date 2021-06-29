Процедуру подачи онлайн-заявления на регистрацию брака упростили в столице

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Упрощена процедура электронной подачи заявления о заключении брака. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Теперь заполнить анкету на портале госуслуг может один из будущих супругов, а второму останется лишь подтвердить приглашение и оплатить госпошлину.

— Ранее молодоженам необходимо было каждому через свой профиль заполнить и проверить данные о себе. И только после этого оплачивать госпошлину и дожидаться подтверждения. Теперь такой необходимости нет, а процедура подачи заявления стала более интуитивной, — пояснили в пресс-службе.

При этом вся процедура оформления заявки (заполнение данных, выбор места, даты и времени — прим. «ВМ») занимает около 10–15 минут. В 2021 году почти половина молодоженов предпочла подать заявку онлайн.

Для электронной подачи заявления на регистрацию брака потребуется внести данные паспортов и СНИЛС обоих молодоженов, а также документы о расторжении брака (в случае ранее заключенных). Затем нужно будет выбрать желаемое место регистрации брака, дату и время. После оформления заявки второй заявитель должен будет подтвердить свои персональные данные, а также оплатить госпошлину в размере 245 рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что столичные ЗАГСы будут принимать заявления только по предварительной записи.