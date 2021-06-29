Всего три процента россиян готовы привиться ради отдыха в Краснодарском крае

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Число туристов, которые готовы вакцинироваться от коронавируса ради отпуска на курортах Краснодарского края, в шесть раз уступает количеству тех, кто сделал бы прививку ради отдыха за границей. Соответствующие данные обнародованы в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.

Всего три процента россиян готовы привиться ради отдыха на Черном море. В мае 20 процентов опрошенных заявляли, что привьются от COVID-19, если это будет обязательным условием для поездки за рубеж.

Около 19 процентов респондентов планируют сделать прививку независимо от условий. Более половины — 53 процента — из этой группы не будут вакцинироваться несмотря ни на что.

Мужчины чаще выражают готовность сделать прививку (четыре процента), нежели женщины (два процента). Представительницы прекрасного пола часто категорически отрицают саму возможность вакцинации. Среди женщин таких насчитывается около 56 процентов и 52 процента — среди мужчин. Около 1/4 от числа опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился среди представителей разных регионов России. Всего специалистам удалось собрать 1,6 тысячи ответов, передает РБК.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции после восстановления авиасообщения со страной 22 июня.

До этого туристы выразили готовность аннулировать 30 процентов туров на Кубань в июле.

Напомним, глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля до 1 августа желающие заселиться в отели Кубани должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. А с 1 августа гостиницы Краснодарского края будут принимать гостей только с документами, подтверждающими вакцинацию от COVID-19. Кроме того, россиян предупредили о превращении отелей в обсерваторы при вспышках COVID-19.