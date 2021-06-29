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Врач назвал категорию людей, которым опасно долго загорать

Полина Долганова

Общество
Врач назвал категорию людей, которым опасно долго загорать
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Хирург-флеболог сети ортопедических салонов Армен Авакян рассказал, кому не стоит долго находиться на пляже.

По его словам, наибольшему риску при загаре себя подвергают люди с варикозным расширением вен. В их случае солнечные лучи нагревают выступающие вены.

— Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен, — пояснил специалист.

Вышеуказанные заболевания могут возникнуть в организме после пребывания на солнце в течение одного или двух часов.

Так, по словам Авакяна, такие люди могут посещать пляжи, если научатся соблюдать три простых условия: не загорать дольше часа, пить много воды и активно двигаться для работы венозно-мышечной помпы, передает радио Sputnik.

Ранее доктор медицинских наук, врач — дерматолог-трихолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Юлия Галлямова рассказала, что солнечные лучи представляют большую опасность для людей со светлой кожей. По словам специалиста, такие люди генетически практически лишены защиты от ультрафиолета.

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