Первая выставка паблик-арта пройдет на Красной площади

Фото: Аристарх Чернышев. Античная голова / 2020 год

Фестиваль ГУМ-Red-Line приглашает москвичей и гостей столицы на Красную площадь. Здесь впервые будет представлена выставка актуального паблик-арта «Красный сад» в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Состав экспозиции собран кураторами фестиваля «Архстояние». Объекты представляют собой свободные высказывания российских художников на близкие их творчеству темы.

Все работы выполнены в разных техниках из различных материалов, некоторые художественные приемы используются авторами впервые. Экспозиция представляет собой культурный срез актуального паблик-арта, в котором есть место и брутальному лесному примитивизму Полисского, и цифровому поп-арту Чернышева.

Среди художников проекта Николай Полисский, Аристарх Чернышев, Ринат Волигамси, Дмитрий Жуков, Андрей Филиппов, Роман Ермаков, Дмитрий Аске, Василиса Прокопчук и Евгений Брагин.

Организаторами мероприятия стали ГУМ и фестиваль «Архстояние».

Выставку можно увидеть с 1 июля по 31 августа, сообщает пресс-служба фестиваля.