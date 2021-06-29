В Совфеде рассказали о мере наказания за использование поддельных QR-кодов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За использование поддельных QR-кодов для посещения мест общественного питания и массовых мероприятий можно получить до двух лет лишения свободы. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, в случае использования человеком QR-кода, который привязан к ложному порталу госуслуг, лицо сознательно нарушает санитарно-эпидемиологические правила.

— В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы, — заявил Клишас.

Он уточнил, что ответственность за посещение кафе с поддельным кодом также может грозить штрафом до 40 тысяч рублей.

Клишас подытожил, что мошенники, которые решаются продавать поддельные коды, тоже рискуют получить до двух лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

С 28 июня организации общественного питания в Москве начали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 или наличие у человека отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Ранее стало известно, что мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в столице. Они просят за свои услуги в среднем 11 тысяч рублей.