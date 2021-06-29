В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса за последние сутки

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в РФ выявили 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом во вторник, 29 июня, сообщается в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также зафиксировали 652 летальных исхода.

После прохождения лечения от COVID-19 в стране излечились 14 697 человек за день.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших на первом месте остается Москва. Так, за последние сутки в столице выявили 6209 случаев заболевания. Второе и третье места делят Московская область и Санкт-Петербург. Там 2453 и 1374 заболевших соотвественно.