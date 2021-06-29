Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса за последние сутки

Полина Долганова

Общество
В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса за последние сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в РФ выявили 20 616 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом во вторник, 29 июня, сообщается в Telegram-канале «Оперштаб Москвы».

Более 12 процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также зафиксировали 652 летальных исхода.

После прохождения лечения от COVID-19 в стране излечились 14 697 человек за день.

В России выявили 20 616 новых случаев коронавируса за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших на первом месте остается Москва. Так, за последние сутки в столице выявили 6209 случаев заболевания. Второе и третье места делят Московская область и Санкт-Петербург. Там 2453 и 1374 заболевших соотвественно.

Читайте также:
коронавирусРоссиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Все мнения
О проекте