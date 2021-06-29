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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

Юлия Курганова

Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19
Фото: pixabay.com

Погода не играет решающую роль в процессе распространения COVID-19, потому что основной путь передачи инфекции — это воздушно-капельный, при условии близкого и продолжительного контакта с людьми. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Однако он уточнил, что теплая погода способствует снижению заболеваемости коронавирусом. Люди больше времени проводят на открытом воздухе, а под воздействием солнечных лучей и ультрафиолетового излучения инфекция быстрее разрушается на поверхностях.

— Правда, следует учитывать, что передача вируса через поверхности — далеко не самый главный путь возможного инфицирования, поэтому этот фактор в настоящее время не имеет решающего значения, — отметил эксперт в интервью ТАСС.

Также специалист сообщил, что решающую роль в защите от COVID-19, вне зависимости от погоды, играют сокращение социального контакта, соблюдение дистанции, ношение медицинских масок, обработка и мытье рук.

А лучшим способом профилактики коронавируса, по словам Лебедева, является вакцинация.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что ученые нашли альтернативный путь проникновения COVID-19. Чтобы попасть в организм, COVID-19 не всегда требуются рецепторы ACE2.

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