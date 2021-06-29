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В ВОЗ объяснили, почему не следует полагаться на антитела перед вакцинацией

Полина Долганова

Общество
В ВОЗ объяснили, почему не следует полагаться на антитела перед вакцинацией
Фото: pixabay.com

Не стоит полагаться на наличие антител при принятии решения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, наличие определенных антител в обычных тестах не свидетельствует о том, что они являются нейтрализующими. Таким образом, остается неизвестным, способны ли антитела в организме человека остановить вирус.

— Поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов, — рассказала Вуйнович.

Она отметила, что вакцинация является наилучшим способом достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

Представитель ВОЗ подытожила, что исследования серологического иммунитета проводятся на популяционном уровне и способствуют развитию науки, однако они не предназначены для принятия решений в режиме реального времени в период распространения коронавирусной инфекции, пишет РБК.

Ранее руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.

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