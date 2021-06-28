Врач рассказала, кому дают медотвод от прививки против коронавируса

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Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.

— Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе, — рассказала она.

Врач добавила, что получить медицинский отвод можно, если есть острое заболевание — например, ОРВИ, обострение хронического заболевания или вирусные инфекции. Остальные строгие противопоказания к вакцинации — это возраст до 18 лет и период кормления грудью.

Онкология, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции, гематология, аутоиммунные заболевания строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, подчеркнула Ткаченко, передает агентство «Прайм».

В целом в России более 21 миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата.

Ранее Сергей Собянин заявил, что необходимы быстрая и масштабная вакцинация или локдаун, чтобы остановить пандемию. До этого глава города сообщил, что за последнюю неделю в столице выявлено рекордное число людей, заболевших коронавирусом, — 53 тысячи человек. Количество госпитализаций в Москве тоже очень высокое — 12 тысяч человек направлены в больницы.

Ранее московские врачи рассказали о вакцинации от COVID-19. В октябре привился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения 52-й больницы Александр Ванюков. Он рассказал, что практически ничего не почувствовал, только после второй дозы «Спутника V» были небольшая ломота и озноб. Врач уверен — прививка необходима.