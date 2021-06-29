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Отреставрированный фильм «Кин-дза-дза!» покажут в кинотеатрах Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Отреставрированный фильм «Кин-дза-дза!» покажут в кинотеатрах Москвы
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»

Кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино» с 1 по 6 июля приглашают зрителей увидеть на большом экране отреставрированную версию советского фильма «Кин-дза-дза!».

Музыкальная фантастическая кинокомедия Георгия Данелии в 1986 году произвела фурор. Действие фильма происходят на планете Плюк, среди раскаленной пустыни, классового неравенства, пепелацев и восклицаний «ку!». Странным образом здесь оказывается прораб Владимир Машков (в исполнении Станислава Любшина) вместе со студентом-скрипачом (в исполнении Левана Габриадзе). Многие словечки и фразы на чатланском языке ушли из фильма в народ.

30 июня и 1 июля в кинотеатрах пройдут специальные показы, которые будут сопровождаться рассказом об истории создания фильма.

Две премьеры состоятся в кинотеатре «Формула Кино ЦДМ». Здесь в последний день июня в обсуждении картины примут участие вдова комедиографа Галина Данелия, сорежиссер анимационной версии фильма Георгия Данелии «Ку! Кин-дза-дза» Татьяна Ильина и президент Всероссийского фестиваля «Арткино» кинорежиссер Сергей Тютин. Кроме того, в этот день зрители увидят новый документальный фильм «Как создавался шедевр» о съемках кинокартины.

В первый день июля в кинотеатр «Формула Кино ЦДМ» на встречу с почитателями таланта Георгия Данелии придут его вдова, кинорежиссер Галина Данелия, которая сыграла в фильме жену главного героя и работала на картине в качестве второго режиссера, и директор картины Николай Гаро, сыгравший в картине ПЖ — правителя планеты Плюк. Фильм представит кинорежиссер Сергей Тютин. Также гостям кинотеатра покажут премьеру документального фильма «История оного киношедевра».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

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