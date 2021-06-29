Легковушка столкнулась с самосвалом на 1-й Тверской-Ямской улице
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 7 Карта всех событий
В центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковушки и самосвала. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 7 столкнулись два автомобиля, — уточнили в пресс-службе.
Какое-то время движение по указанной улице в сторону центра было сильно затруднено. Однако позже проезжую часть освободили.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о заторе на внешней стороне МКАД после ДТП с участием трех легковых автомобилей.
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