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Легковушка столкнулась с самосвалом на 1-й Тверской-Ямской улице

Илья Ашуров

Происшествия
Легковушка столкнулась с самосвалом на 1-й Тверской-Ямской улице
Фото: Moscow-Live
Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 7 Карта всех событий

В центре столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей — легковушки и самосвала. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 7 столкнулись два автомобиля, — уточнили в пресс-службе.

Легковушка столкнулась с самосвалом на 1-й Тверской-Ямской улицеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Какое-то время движение по указанной улице в сторону центра было сильно затруднено. Однако позже проезжую часть освободили.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о заторе на внешней стороне МКАД после ДТП с участием трех легковых автомобилей.

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