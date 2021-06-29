Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

Полина Долганова

Общество
В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Темпы вакцинации в России в последнее время набрали хорошую динамику. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает, что темпы вакцинации останутся высокими и далее, однако к осени стране все равно не удастся вакцинировать 60 процентов граждан.

— Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, — сказал Песков.

Он отметил, что для россиян были созданы все возможности для быстрой и удобной вакцинации.

Песков добавил, что в настоящее время все больше жителей страны проявляют сознательность, однако сроки вакцинации населения до 60 процентов от общего числа будут сдвигаться «вправо», пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.

Читайте также:
КремльРоссиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Все мнения
О проекте