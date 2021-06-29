В Кремле оценили темпы вакцинации от коронавируса в России

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Темпы вакцинации в России в последнее время набрали хорошую динамику. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль рассчитывает, что темпы вакцинации останутся высокими и далее, однако к осени стране все равно не удастся вакцинировать 60 процентов граждан.

— Мы видим с вами, что только на этой неделе у нас более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, — сказал Песков.

Он отметил, что для россиян были созданы все возможности для быстрой и удобной вакцинации.

Песков добавил, что в настоящее время все больше жителей страны проявляют сознательность, однако сроки вакцинации населения до 60 процентов от общего числа будут сдвигаться «вправо», пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента объяснил обязательную вакцинацию от COVID-19 работников разных сфер. Он рассказал, что меры по обязательной вакцинации от COVID-19 были приняты на фоне текущей эпидемической обстановки, так как работники сферы услуг могут представлять угрозу для окружающих.