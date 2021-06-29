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Столичные власти посоветовали горожанам проверять QR-коды в официальных приложениях

Иван Юминов

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Столичные власти посоветовали горожанам проверять QR-коды в официальных приложениях
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Использование официальных мобильных приложений для проверки QR-кодов является безопасным вариантом, это также позволит избежать фишинга. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий во вторник, 29 июня.

— Для проверки QR-кодов на входе в заведения общественного питания и массовые мероприятия безопаснее использовать официальные городские мобильные приложения. Это позволяет избежать фишинга и помогает выявить поддельные QR-коды, — рассказали в ведомстве.

Приложение, в отличие от камеры смартфона, сможет сообщить о недействительности сертификата, добавили в ведомстве. В такой ситуации сервис даже не будет переходить по ссылке из QR-кода, приводит сообщение департамента РИА Новости.

Проверить QR-код можно в приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Помощник Москвы».

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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