Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной

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Ситуация с коронавирусом в столице остается крайне сложной, число больных является рекордным за время пандемии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 29 июня.

— Ситуация в Москве остается крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных ковидом остались примерно на том же уровне, но очень высокий уровень, — рассказал глава города.

Число больных является рекордным за время пандемии, добавил мэр. Количество занятых коек в столице приблизилось к 15 тысячам, многие из таких пациентов находятся в тяжелом состоянии и в реанимации. При сохранении текущих темпов вакцинации в течение месяца–полутора удастся привить еще 1,5–2 миллиона горожан, приводит слова мэра РИА Новости.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.