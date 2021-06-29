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Фестиваль премьер театра «Практика» пройдет в Музее Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль премьер театра «Практика» пройдет в Музее Москвы
Фото: пресс-служба театра «Практика»

Музей Москвы и театр «Практика» с 13 июля до 1 августа приглашают посетителей на Фестиваль премьер.

Старт проекту даст первый публичный показ спектакля Юрия Квятковского и Анастасии Великородной «ЧПР», героями которого являются люди исчезающих и недавно появившихся профессий. Зрителям также представят премьеры текущего сезона: «В кольцах» и «Поле» М. Брусникиной, «Созвездия» А. Алябьева и Lorem Ipsum Д. Волкострелова и К. Перетрухиной.

В новом пространстве Музея Москвы посетителям предстоит увидеть, как рождаются премьеры и живут уже созданные спектакли. Среди постановок театра «Практика», которые покажут публике, будут «Чапаев и пустота» М. Диденко, «Бабушки» С. Земляковой, «Дождь в Нойкельне» П. Золотовицкой, «Занос» Ю. Квятковского, «Транссиб» Д. Брусникина и С. Щедрина, спектакль «Это тоже я. Вербатим» Д. Брусникина и Ю. Квятковского, «Человек из Подольска. Сережа очень тупой» режиссера М. Брусникиной.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее стало известно, что Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает жителей и гостей города 1 июля принять участие в пешеходной экскурсии «Архитектурные стили Москвы».

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