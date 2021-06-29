Музей архитектуры познакомит москвичей со стилями столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает жителей и гостей города 1 июля принять участие в пешеходной экскурсии «Архитектурные стили Москвы».

Участники мероприятия узнают, что такое архитектурный стиль, какие из них можно встретить в Москве, каким образом назначение здания влияет на его облик и какие новые типы зданий появляются в конце XIX века.

На примере архитектуры московских улиц экскурсантам расскажут, как один стиль сменял другой, оставляя свой отпечаток на формировании особенного облика столицы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее стало известно, что московские парки подготовили новую онлайн-программу, в рамках которой пользователи смогут пройти увлекательные мастер-классы, посетить виртуальные экскурсии, а также послушать лекции по культуре, истории, языкознанию и ботанике.

Кроме того, Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей 11 июля на праздник «Макушка лета», посвященный Дню Ивана Купалы.