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Музей архитектуры познакомит москвичей со стилями столицы

Ольга Маркова

Развлечения
Музей архитектуры познакомит москвичей со стилями столицы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает жителей и гостей города 1 июля принять участие в пешеходной экскурсии «Архитектурные стили Москвы».

Участники мероприятия узнают, что такое архитектурный стиль, какие из них можно встретить в Москве, каким образом назначение здания влияет на его облик и какие новые типы зданий появляются в конце XIX века.

На примере архитектуры московских улиц экскурсантам расскажут, как один стиль сменял другой, оставляя свой отпечаток на формировании особенного облика столицы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее стало известно, что московские парки подготовили новую онлайн-программу, в рамках которой пользователи смогут пройти увлекательные мастер-классы, посетить виртуальные экскурсии, а также послушать лекции по культуре, истории, языкознанию и ботанике.

Кроме того, Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей 11 июля на праздник «Макушка лета», посвященный Дню Ивана Купалы.

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