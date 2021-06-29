Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс» обнаружили в России

Иван Юминов

Общество
Случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс» обнаружили в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс» обнаружили в России, пациентка смогла перенести его в легкой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 29 июня.

— По России хочу пояснить, что по тому штамму, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант «дельта-плюс», — рассказала руководитель ведомства.

Женщине удалось перенести COVID-19 в легкой форме, приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация в стране с вариантом «дельта» вызывает тревогу. Она добавила, что, несмотря на рост заболеваемости, ситуация с новым штаммом еще не дошла до пикового состояния. При этом «дельта» набирает скорость распространения, что требует незамедлительной реакции.

Читайте также:
новый штаммкоронавирусАнна Попова
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте