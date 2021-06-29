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Случай заражения штаммом коронавируса «дельта-плюс» обнаружили в России, пациентка смогла перенести его в легкой форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 29 июня.

— По России хочу пояснить, что по тому штамму, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант «дельта-плюс», — рассказала руководитель ведомства.

Женщине удалось перенести COVID-19 в легкой форме, приводит слова Поповой ТАСС.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что ситуация в стране с вариантом «дельта» вызывает тревогу. Она добавила, что, несмотря на рост заболеваемости, ситуация с новым штаммом еще не дошла до пикового состояния. При этом «дельта» набирает скорость распространения, что требует незамедлительной реакции.