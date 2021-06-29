Более 400 тысяч литров спецсредств пошли на дезинфекцию автобусов «Мострансавто» за год

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С начала 2021 года более 400 тысяч литров спецсредств были потрачены на дезинфекцию автобусов и транспортной инфраструктуры. Такая уборка проводится ежедневно. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Места общего пользования на автовокзалах и автостанциях предприятия обрабатываются специальными растворами, ими же обрабатывают и автобусы, которые возвращаются с линии. Помимо этого, водители в межрейсовые перерывы на конечных станциях обрабатывают растворами поручни, ручки дверей, подлокотники кресел и валидаторы.

Используемое средство не представляет опасности для пассажиров, а компания проводит работы со всеми мерами предосторожности, отмечает РИАМО.

Ранее «ВМ» писала, как дезинфицируют столичные вокзалы. Сотрудники МЧС специальным раствором гелиохлора опрыскивают большинство поверхностей. Он уничтожает бактерии, но при этом безопасен для людей и животных.