Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 400 тысяч литров спецсредств пошли на дезинфекцию автобусов «Мострансавто» за год

Михаил Алимов

Город
Более 400 тысяч литров спецсредств пошли на дезинфекцию автобусов «Мострансавто» за год
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С начала 2021 года более 400 тысяч литров спецсредств были потрачены на дезинфекцию автобусов и транспортной инфраструктуры. Такая уборка проводится ежедневно. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Места общего пользования на автовокзалах и автостанциях предприятия обрабатываются специальными растворами, ими же обрабатывают и автобусы, которые возвращаются с линии. Помимо этого, водители в межрейсовые перерывы на конечных станциях обрабатывают растворами поручни, ручки дверей, подлокотники кресел и валидаторы.

Используемое средство не представляет опасности для пассажиров, а компания проводит работы со всеми мерами предосторожности, отмечает РИАМО.

Ранее «ВМ» писала, как дезинфицируют столичные вокзалы. Сотрудники МЧС специальным раствором гелиохлора опрыскивают большинство поверхностей. Он уничтожает бактерии, но при этом безопасен для людей и животных.

Читайте также:
дезинфекцияавтобус«Мострансавто»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте