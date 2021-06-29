А ты привился от COVID-19? Эксперт по этикету объяснила, можно ли спрашивать человека о вакцинации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Интересоваться у незнакомых людей, вакцинировались ли они от коронавируса, не стоит. О своем здоровье человек не обязан рассказывать никому, кроме близких. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по этикету Татьяна Николаева.

По словам специалиста, четких норм приличия в отношении обсуждения этой болезни пока нет, так как COVID-19 появился недавно. Однако, согласно общим правилам этикета, все же лучше избегать этой темы в диалогах с малознакомыми людьми.

— В случае с ковидом мы рассуждаем, исходя из общих рекомендаций: не спрашивать других о здоровье и не грузить их вопросами своего здоровья. Приличные люди не должны разговаривать на эту тему, если они не родственники, — рассказала Николаева.

Если задать неудобный вопрос необходимо, перед этим обязательно нужно извиниться, предупредила эксперт. И все же в некоторых случаях можно узнать статус вакцинации человека, не спрашивая его об этом.

— Например, мы организуем деловую встречу и приглашаем партнера в ресторан. В таком случае здравомыслящий человек должен вспомнить существующие правила и ответить, что пока не может посещать общепит. Всем и так сразу станет понятно, в чем дело, — посоветовала специалист.

Если у человека нет QR-кода, он может организовать встречу в ресторане в течение трех дней. За это время он успеет сделать ПЦР-тест, заключила Николаева.

Для посещения ресторанов и кафе жители столицы должны предоставить QR-код, подтверждающий, что они переболели коронавирусом, вакцинировались или сделали тест. Новое правило действует с 25 июня, за три дня QR-код получили около 2,5 миллиона человек.