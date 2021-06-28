Почти 2,5 миллиона москвичей получили QR-коды за три дня

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За три дня в столице получили QR-коды почти 2,5 миллиона человек. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщил Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

— За первые три дня горожанам для похода в ресторан и на мероприятия было сгенерировано почти 2,5 миллиона QR-кодов. 19 тысяч обращений оставлено в техподдержку портала из-за сложностей с получением кода, — говорится в сообщении.

Из этих обращений удовлетворены 63 процента. QR-коды по ним будут сгенерированы до конца 28 июня. 23 процента обращений поступило из других регионов, идет сверка данных с федеральным регистром. Из обратившихся за кодом 8 процентов вообще не делали прививку, а 5 процентов привились только одним компонентом, что также не дает право на получение кода.

Помимо этого, желающие получить QR-код, могут сделать это, если у них был подтвержден коронавирус с помощью ИФА-тестирования, если они принесли в поликлинику справку из другого медицинского учреждения о заболевании COVID-19, или пациентам с отрицательным тестом, но с подтвержденной пневмонией.

Оперштаб советует обратиться в техподдержку, если по какой-то причине код не был получен.

Напомним, что с помощью QR-кодов обеспечивается «бесковидный» формат работы столичных заведений, заявки на который подали уже более 6 тысяч рестораторов. Такой код могут получить люди, которые привились от коронавируса, переболели им в течение шести месяцев или получили отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Правила о COVID-free работе столичных заведений ввел мэр Москвы Сергей Собянин в своем указе. Также он заявил, что эксперимент с таким форматом работы кафе и ресторанов станет бессрочным. Столичные рестораторы готовы компенсировать посетителям затраты на ПЦР-тесты. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Сергей Немерюк.