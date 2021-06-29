Эксперт назвал редкие виды птиц, встречающиеся в Подмосковье

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В Московской области находятся редкие виды птиц, которых осталось очень мало. К ним относятся белая куропатка, орлан-белохвост и скопа. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

— В последние годы в Подмосковье заметно снизилась численность белой куропатки. Встретить ее можно лишь в северных районах Подмосковья, — говорит он.

Популяция белой куропатки снизилась из-за потепления климата и осушения торфяных болот, считает эксперт.

Зубакин точно уверен, что из-за осушения торфяных болот, которые являются исконной средой обитания белой куропатки, происходит снижение их популяции. У других видов бывает сложно назвать конкретные причины, почему их вдруг стало меньше, считает он.

Орлан-белохвост также встречаются очень редко. Это хищные птицы, которые обитают у прудов и охотятся на рыбу, обитающую в них, отмечает РИАМО.

Ранее министерство экологии Подмосковья призвало граждан позаботиться о перелетных птицах. Согласно экспертным подсчетам, каждый десятый вид перелетных птиц находится под угрозой исчезновения. Поэтому в Московской области идет серьезная работа по сохранению популяций редких видов, в том числе и пернатых.