Туристический проект РИАМО обзавелся своими социальными сетями

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Туристический проект РИАМО «Путь-дорога» обрел свои аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассники».

С помощью проекта люди могут узнать о истории Подмосковья, людях и необычных местах, встречающихся в нем. В сообществах будут выложены интересные удобные маршруты путешествий по Московской области, включающие в себя и элементы инфраструктуры и достопримечательности. Помимо этого пользователям предложат идеи для тематических туристических поездок.

Интервью, репортажи, подкасты, гиды — все это будет публиковаться в группах проекта в социальных сетях. РИАМО отмечает, что активных пользователей будут ждать конкурсы и подарки.

Туристический портал «Путь-дорога» был запущен РИАМО в 2019 году. С его помощью можно определиться с тем, каким образом осуществить туристические каникулы в Подмосковье.

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