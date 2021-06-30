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Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Белоруссией

Анастасия Волоснова

В мире
Минтранс США предложил ограничить авиасообщение с Белоруссией
Фото: Pexels

Министерство транспорта США предложило запретить коммерческое авиасообщение с Белоруссией. Соответствующее распоряжение американское ведомство выпустило во вторник, 29 июня.

В документе говорится, что американская сторона планирует ограничить авиасообщение с Белоруссией, так как это «в интересах внешней политики США». В частности, решение было принято из-за инцидента с посадкой рейса Ryanair 23 мая в Минске.

В американском ведомстве уточнили, что ограничения будут рассматривать на индивидуальной основе, поэтому в запрете возможны исключения, пишет ТАСС.

В понедельник, 28 июня, первая российская авиакомпания начала облетать Белоруссию из-за санкций.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Европейские страны запретили своим авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство практически сразу после инцидента с экстренной посадкой рейса Ryanair.

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