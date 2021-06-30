Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Украины победила команду Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Матч прошел во вторник, 29 июня, в Глазго.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины. В составе украинской команды гол на 27-й минуте забил Александр Зинченко, решающий мяч забил Артем Довбик. У шведов отличился на 43-й минуте Эмиль Форсберг.

Победа обеспечила украинской сборной выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Встреча пройдет 3 июля в Риме, украинские футболисты будут играть с англичанами.

Ранее сообщалось, что сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Недавно определились два участника, которых многие эксперты не ожидали увидеть в 1/4 турнира, — ими сенсационно стали сборные Чехии и Швейцарии, сумевшие победить своих более именитых соперников в матчах 1/8. Нидерланды и Франция, которую считали одной из фаворитов, остаются без титула.