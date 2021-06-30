Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

Анастасия Волоснова

Спорт
Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сборная Украины победила команду Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Матч прошел во вторник, 29 июня, в Глазго.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины. В составе украинской команды гол на 27-й минуте забил Александр Зинченко, решающий мяч забил Артем Довбик. У шведов отличился на 43-й минуте Эмиль Форсберг.

Победа обеспечила украинской сборной выход в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Встреча пройдет 3 июля в Риме, украинские футболисты будут играть с англичанами.

Ранее сообщалось, что сборная России покинула Евро-2020, заняв последнее место в группе после трех встреч. Недавно определились два участника, которых многие эксперты не ожидали увидеть в 1/4 турнира, — ими сенсационно стали сборные Чехии и Швейцарии, сумевшие победить своих более именитых соперников в матчах 1/8. Нидерланды и Франция, которую считали одной из фаворитов, остаются без титула.

Читайте также:
Евро-2020Украинафутбол
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте