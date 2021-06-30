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Инфекционист рассказала о скрытых предрасположенностях к тяжелой форме COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество
Инфекционист рассказала о скрытых предрасположенностях к тяжелой форме COVID-19
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

У пациентов могут быть генетические предрасположенности к тяжелой форме коронавируса, о которых не всегда знают врачи. Об этом рассказала российский врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета имени Павлова Оксана Станевич.

По ее словам, пациенты любых возрастов могут заболеть коронавирусом как в легкой, так и в тяжелой форме. Она уточнила, что острое течение COVID-19 врачи называют фульминантным.

— И никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет, — отметила Станевич.

Однако она предположила, что предрасположенность к определенной форме COVID-19 может быть связана с неспецифическим или специфическим иммунитетом.

Врач добавила, что для собственной безопасности и здоровья близких россияне должны вакцинироваться от коронавируса, а не «играть в русскую рулетку», пишет «Лента.ру».

Ранее иммунолог рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» об особенностях лямбда-штамма коронавируса. Новая модификация вируса более заразна, чем предыдущие варианты. Существующие вакцины могут оказаться недостаточно эффективными для борьбы с лямбда-штаммом. Однако сейчас они не требуют доработки: специалисты должны наблюдать за развитием ситуации.

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