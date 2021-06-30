Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВОЗ оценила введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

Анастасия Волоснова

Общество
ВОЗ оценила введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В борьбе с коронавирусом необходимо принимать комплексные меры, а также вакцинировать граждан. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она прокомментировала введение в столице QR-кодов о вакцинации, необходимых для посещения ресторанов. По ее словам, одной меры не хватит, чтобы решить ситуацию с COVID-19.

— Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию, — подчеркнула Вуйнович.

Она отметила, что на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки необходимо использовать весь комплекс антиковидных мер в сочетании с вакцинацией граждан, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

Читайте также:
коронавирусздоровьеВОЗ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте