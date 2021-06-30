ВОЗ оценила введение обязательных QR-кодов для посещения ресторанов в Москве

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В борьбе с коронавирусом необходимо принимать комплексные меры, а также вакцинировать граждан. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Она прокомментировала введение в столице QR-кодов о вакцинации, необходимых для посещения ресторанов. По ее словам, одной меры не хватит, чтобы решить ситуацию с COVID-19.

— Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию, — подчеркнула Вуйнович.

Она отметила, что на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки необходимо использовать весь комплекс антиковидных мер в сочетании с вакцинацией граждан, пишет РИА Новости.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

C 28 июня организации общественного питания в Москве будут запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.