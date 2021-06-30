Спасатели потушили 90 лесных пожаров в России за сутки

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

В России за минувшие сутки потушили 90 природных пожаров на площади 16 689 гектаров. Об этом рассказали в Авиалесоохране в среду, 30 июня.

За вторник, 29 июня, лесопожарные службы потушили 90 возгораний, говорится в сообщении ведомства.

На территории России к полуночи 30 июня был зафиксирован 291 лесной пожар на площади 195 645 гектаров. При этом в Якутии действовали 204 лесных возгорания. Они были зафиксированы на площади 141 683 гектара, которая в настоящее время является наибольшей в стране, пишет РИА Новости.

Ранее Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить загородный дом от природных пожаров. Дачникам рекомендуется скосить сухую траву рядом со своими территориями и помнить о мерах безопасности в процессе разведения костра — мусор и листву можно жечь только в специально отведенных местах вдали от леса. Не стоит также разрешать детям играть со спичками и другими источниками открытого огня.