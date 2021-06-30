Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи начали использовать искусственный интеллект с новыми возможностями

Полина Долганова

Город
Столичные врачи начали использовать искусственный интеллект с новыми возможностями
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские врачи-рентгенологи начали использовать новые возможности искусственного интеллекта, который способен распознать признаки стеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. Об этом в среду, 30 июня, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что алгоритмы искусственного интеллекта в будущем будут применяться и для семи других направлений исследований.

— Мы продолжаем расширять возможности единой цифровой платформы здравоохранения столицы: теперь искусственный интеллект помогает московским рентгенологам в диагностике остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах, — рассказала заммэра.

По ее словам, цифровой ассистент помогает врачу обратить внимание на те детали, которые могут остаться незамеченными из-за человеческого фактора. Так, возможности компьютерного зрения сводят риск врачебной ошибки к минимуму.

Кроме того, алгоритмы интеллекта позволяют увеличить скорость процесса описания снимка за счет выполнения тех задач, которые являются рутинными в медицинской практике. Алгоритм способен подсветить те участки рентгена, где находятся возможные патологии.

Начать применять искусственный интеллект для анализов КТ и НДКТ планируется уже в этом году. Еще через некоторое время цифровой ассистент будет помогать врачам в исследованиях МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественной опухоли и болезни Альцгеймера.

Впервые использовать инновационные методы для исследования медицинских снимков в столице начали в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столице начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое создано для диагностики вирусной пневмонии. Предполагается, что программа по рентгеновским снимкам способна определять объем, область, а также степень поражения легких. Врачам после получения результатов остается лишь выбрать определенную стратегию лечения пациента.

Читайте также:
Москваискусственный интеллектврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте