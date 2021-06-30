Столичные врачи начали использовать искусственный интеллект с новыми возможностями

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Московские врачи-рентгенологи начали использовать новые возможности искусственного интеллекта, который способен распознать признаки стеопороза и ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах. Об этом в среду, 30 июня, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что алгоритмы искусственного интеллекта в будущем будут применяться и для семи других направлений исследований.

— Мы продолжаем расширять возможности единой цифровой платформы здравоохранения столицы: теперь искусственный интеллект помогает московским рентгенологам в диагностике остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерных томограммах, — рассказала заммэра.

По ее словам, цифровой ассистент помогает врачу обратить внимание на те детали, которые могут остаться незамеченными из-за человеческого фактора. Так, возможности компьютерного зрения сводят риск врачебной ошибки к минимуму.

Кроме того, алгоритмы интеллекта позволяют увеличить скорость процесса описания снимка за счет выполнения тех задач, которые являются рутинными в медицинской практике. Алгоритм способен подсветить те участки рентгена, где находятся возможные патологии.

Начать применять искусственный интеллект для анализов КТ и НДКТ планируется уже в этом году. Еще через некоторое время цифровой ассистент будет помогать врачам в исследованиях МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественной опухоли и болезни Альцгеймера.

Впервые использовать инновационные методы для исследования медицинских снимков в столице начали в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в столице начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое создано для диагностики вирусной пневмонии. Предполагается, что программа по рентгеновским снимкам способна определять объем, область, а также степень поражения легких. Врачам после получения результатов остается лишь выбрать определенную стратегию лечения пациента.