Инновационное программное обеспечение для диагностики легких начали испытывать в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице начали тестировать инновационное программное обеспечение, которое создано для диагностики вирусной пневмонии. Система создана одной из компаний технопарка «Модуль», ее испытания проходят в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова.

По предварительным данным, программа по рентгеновским снимкам способна определять объем, область, а также степень поражения легких. Врачам после получения результатов остается лишь выбрать определенную стратегию лечения пациента. Таким образом, это позволит сделать работу медиков более эффективной: им не придется тратить время на анализ рентгеновских снимков.

В случае успеха проекта данную систему смогут применять при лечение пациентов с COVID-19. При этом разработчики собираются расширить функционал программы. В будущем с ее помощью возможно будет анализировать результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии. Это позволит выявлять широкий спектр заболеваний. Например, болезнь Альцгеймера, онкологию мозга и молочных желез, а также стеноз и другие недуги.

— В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 сейчас находится в стадии реализации, — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также глава ведомства добавил, что программа пилотного тестирования, в рамках которой проходит испытание системы, позволят проверять эффективность новых технологий для того, чтобы впоследствии внедрять их в жизнь, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что столичные рентгенологи проанализировали более двух миллионов исследований с помощью технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).