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Два автобусных маршрута изменят на юго-западе столицы с 1 июля

Илья Ашуров

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Два автобусных маршрута изменят на юго-западе столицы с 1 июля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Щербинка Карта всех событий

Два автобусных маршрута будут проходить по новой дороге на юго-западе Москвы с 1 июля. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет о маршрутах № 288 (микрорайон Эдальго — МЦД Щербинка) и № 802 (фабрика имени 1 Мая — 2-й микрорайон Южного Бутова).

— Жители Остафьева и ЖК «Прима-Парк» смогут быстрее доезжать до метро, а у жителей Коммунарки и Южного Бутова появится возможность доехать до станции МЦД-2 Щербинка, — пояснили в пресс-службе.

Два автобусных маршрута изменят на юго-западе столицы с 1 июляФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее сообщалось об изменении движения поездов на участке Каланчевская — Курский вокзал. С 3 июля поезда будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме. Изменения проведут для реконструкции линии, движение в таком режиме продлится год.

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