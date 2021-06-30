Два автобусных маршрута изменят на юго-западе столицы с 1 июля
Два автобусных маршрута будут проходить по новой дороге на юго-западе Москвы с 1 июля. Об этом в среду, 30 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Речь идет о маршрутах № 288 (микрорайон Эдальго — МЦД Щербинка) и № 802 (фабрика имени 1 Мая — 2-й микрорайон Южного Бутова).
— Жители Остафьева и ЖК «Прима-Парк» смогут быстрее доезжать до метро, а у жителей Коммунарки и Южного Бутова появится возможность доехать до станции МЦД-2 Щербинка, — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось об изменении движения поездов на участке Каланчевская — Курский вокзал. С 3 июля поезда будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме. Изменения проведут для реконструкции линии, движение в таком режиме продлится год.